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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 30/4/2015
يتسم مواليد برج "الحوت" بصفاء النية وحسن الخلق، مثاليون إلى أبعد الحدود ويرون أن الحياة يجب أن تكون ما بين اللون الأبيض واللون الأسود دون الحاجة للرمادى.

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية
>تصاب بالتعب والإرهاق هذا اليوم ولكنك سوف تصل إلى ما تحلم به لتكون الأحلام فى قبضة يدك، لا تتعجل الأمور فما نيل المطالب بالتمنى ولكن تأخذ الدنيا بالجد والاجتهاد.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>تشتعل فى حياتك شمعة حب جديدة حاول أن توقظها بالحب والرعاية والحنان حتى تدفء حياتك كلها، لا تتعجل النتائج فالحب نبتة صغيرة تحتاج إلى رعاية حتى تنمو وتزهر فى الحياة.

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مصر 365

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