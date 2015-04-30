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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 30/4/2015
مواليد برج "القوس" يتسببون دائمًا فى ضياع حقوقهم عند انقيادهم خلف آراء الآخرين، يرون أن الحياة صعبة عليهم وهم لا يدركون أن السبب وراء ذلك تدخل الآخرين فى حياتهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>تحقق طفرات فى مشوارك العملى وترى أن الحياة سوف تمنحك الكثير، كن سعيدًا بما حققت فأنت تسير فى الطريق الصحيح، وسوف تحصل على ما تريد.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية.


>ترى أن الحبيب يسعى لسد الفجوات التى حدثت مؤخرًا بينكما حاول أن تفتح قلبك من جديد فهذا سيجعل العلاقة تسير فى خطى ناجحة نحو الأفضل.

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مصر 365

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