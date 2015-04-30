حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 30/4/2015

يتسم مواليد برج "الدلو" بالتراخى والتخاذل يسعون دائمًا لإيجاد شماعات لأخطائهم الدائمة، ولا يتعلمون من الماضى بسهولة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

>حاول أن تعتمد على نفسك فى إيجاد حلول للمشاكل التى تمر بها فهذا سيكون أفضل من الاستسلام للفشل، نهاية الأسبوع فرصة كبيرة لتصفية الذهن واستعادة النشاط والقوة التى فقدتها بعد أسبوع عمل طويل.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

>الحبيب سيكون له دور كبير هذا اليوم فى إزالة التعب الذى ألم بك فى الفترة الأخيرة، لا تترد فى أخذ إجازة من العمل لتكون فى عطلة جميلة مع الشريك.