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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 30/4/2015

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حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 30/4/2015 حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 30/4/2015
يتسم مواليد برج الثور بالقوة والشجاعة، حب المغامرة يجرى فى عروقهم فهم يؤمنون أنه لا يفوز بالذات إلا كل مغامر .

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تعيش حياة عاطفية يسودها الدفء هذه الأيام ما يجعلك على استعاد لتقرب من الحبيب وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس فى سبيل إسعادة وإضفاء لمسات مميزة على حياتكم العاطفية.

على مستوى العلاقات العامة


>لا تجعل المواقف السلبية تفقدك حماسك فكل إنسان ناجح له معارضين وحاقدين ومن الذكاء أن تتجاهل ذلك بمزيد من الاستمرار والمثابرة للوصل إلى أعلى المراتب.

على مستوى الصحة


>تستعيد لياقتك البدنية بعد وعكة صحية ألمت بك حافظ على اتباع نصائح الطبيب فالصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.
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مصر 365

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