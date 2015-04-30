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عمرو هاشم ربيع: أطالب بدمج “الإخوان” في العمل الاجتماعي بعد التخلي عن العنف

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عمرو هاشم ربيع: أطالب بدمج “الإخوان” في العمل الاجتماعي بعد التخلي عن العنف عمرو هاشم ربيع: أطالب بدمج “الإخوان” في العمل الاجتماعي بعد التخلي عن العنف

أكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أنّ عاصفة الحزم فشلت في تحقيق أهدافها.

وأضاف ربيع في لقاءٍ له على فضائية ” الغد العربي” مساء أمس الاربعاء : ” أنّه في حالة عدم إدماج جماعة الإخوان المسلمين في العمل الاجتماعي بشروط واضحة أبرزها ترك العنف والأعمال الإرهابية من المؤكد استمرار الدولة في مسألة عدم الاستقرار، لذلك يجب على الدولة دمج هذه الجماعة في العمل الاجتماعي”.

وأوضح ربيع أنّ تحاول خلق شراكات دولية لمواجهة الإرهاب، وذلك بعد أنْ أصبحت ليبيا حاضنة للإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة بسبب عدم وجود نظام سياسي مستقر”، متابعاً أن أسبانيا اعترضت في مجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي.

ونوّه ربيع إلى انّ المسألة التركية كانت حاضرة في القمة المصرية- القبرصية- اليونانية، موضحاً أن الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ الـ 4 مليار جنيه، قائلاً: “هناك أيضاً استثمارات مصرية في اليونان”.

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