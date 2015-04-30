الخبير الاستراتيجي محمود زاهر: مصر مسيطرة على مخازن غاز البحر المتوسط

قال الخبير الاستراتيجي اللواء، محمود زاهر، إنّ اسرائيل قامت بأعمال حفر بحثاً عن غاز في البحر المتوسط مخالفة للقانون الدولي، موضحاً أنّ مصر مسيطرة على مخازن الغاز.

وأضاف زاهر في لقاءٍ له على فضائية ” الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء :” أنّ القمة القبرصية- اليونانية- المصرية ناقشت ملف الغاز، والثروات المائية، وترسيم الحدود، والتصدي للإرهاب ” .

وتابع زاهر أنّه يُوجد 340 مليار متر مكعب من الغاز في هذه المنطقة من البحر المتوسط، موضحاً أنّ جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوروبا تدعم عضوية مصر في مجلس الأمن.

> ولفت زاهر إلى أنّه: “لا يوجد دولة في العالم لا تحتاج إلى إعانة أو مشاركة وتكاملية”، مشيراً إلى أنّ: “الحروب أصبحت مستبعدة تماماً بين الدول إلا في حالة التهديد التواجدي”.

وأشار زاهر إلى أنّ مشاركة مصر في عاصفة الحزم يعود إلى كان هناك تهديد مباشر على الحدود السعودية، لذلك كان التدخل هاماً، بالإضافة إلى أنّ اليمن كانت ذاهبة إلى تجاه غير واضح.