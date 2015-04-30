أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخبير الاستراتيجي محمود زاهر: مصر مسيطرة على مخازن غاز البحر المتوسط

Google+ Print
الخبير الاستراتيجي محمود زاهر: مصر مسيطرة على مخازن غاز البحر المتوسط الخبير الاستراتيجي محمود زاهر: مصر مسيطرة على مخازن غاز البحر المتوسط

قال الخبير الاستراتيجي اللواء، محمود زاهر، إنّ اسرائيل قامت بأعمال حفر بحثاً عن غاز في البحر المتوسط مخالفة للقانون الدولي، موضحاً أنّ مسيطرة على مخازن الغاز.

وأضاف زاهر في لقاءٍ له على فضائية ” الغد العربي”، مساء أمس الأربعاء :”  أنّ القمة القبرصية- اليونانية- المصرية ناقشت ملف الغاز، والثروات المائية، وترسيم الحدود، والتصدي للإرهاب ” .

وتابع زاهر أنّه يُوجد 340 مليار متر مكعب من الغاز في هذه المنطقة من البحر المتوسط، موضحاً أنّ جولة الرئيس عبد الفتاح إلى أوروبا تدعم عضوية مصر في مجلس الأمن.
> ولفت زاهر إلى أنّه: “لا يوجد دولة في العالم لا تحتاج إلى إعانة أو مشاركة وتكاملية”، مشيراً إلى أنّ: “الحروب أصبحت مستبعدة تماماً بين الدول إلا في حالة التهديد التواجدي”.

وأشار زاهر إلى أنّ مشاركة مصر في عاصفة الحزم يعود إلى كان هناك تهديد مباشر على الحدود ، لذلك كان التدخل هاماً، بالإضافة إلى أنّ اليمن كانت ذاهبة إلى تجاه غير واضح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا