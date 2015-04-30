منظمة حقوقية مصرية تطالب الكونجرس الأمريكى الانصياع لمطالب المتظاهرين

طالب المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان فى بيان صادر عنه، الأربعاء، الكونجرس الأمريكى بالانصياع لمطالب المتظاهرين الذين أعطوا أصواتهم له فى الانتخابات البرلمانية السابقة.

وأكد المستشار محمد عبد النعيم على ضرورة فتح تحقيق سريع حول مقتل الشباب الأمريكى الذى يصفه الإعلام الأمريكى بأنه أسود اللون بدم بارد من قوات الشرطة الأمريكية مما زاد تعقيد الأمر بولاية باتليمور.

وقال عبد النعيم إن هناك شبهة تورط من جانب "مكتب التحقيقات الفيدرالى" الـ FBI فى عملية تصفية عرقية للشباب أسود اللون بسبب اعتراضهم على السياسيات الأمريكية والاضطهاد فى حقهم وضرورة فتح قنوات استماع لمطالب تلك الفئة واعتبارهم فصيلا وطنيا.

وطالب المستشار محمد عبد النعيم بفتح قنوات التحاور معهم بدلا من قتلهم فى الشوارع الأمريكية واعتقال المئات منهم.