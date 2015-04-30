أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

منظمة حقوقية مصرية تطالب الكونجرس الأمريكى الانصياع لمطالب المتظاهرين

Google+ Print
منظمة حقوقية مصرية تطالب الكونجرس الأمريكى الانصياع لمطالب المتظاهرين منظمة حقوقية مصرية تطالب الكونجرس الأمريكى الانصياع لمطالب المتظاهرين
طالب المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان فى بيان صادر عنه، الأربعاء، الكونجرس الأمريكى بالانصياع لمطالب المتظاهرين الذين أعطوا أصواتهم له فى الانتخابات البرلمانية السابقة.

وأكد المستشار محمد عبد النعيم على ضرورة فتح تحقيق سريع حول مقتل الشباب الأمريكى الذى يصفه الإعلام الأمريكى بأنه أسود اللون بدم بارد من قوات الشرطة الأمريكية مما زاد تعقيد الأمر بولاية باتليمور.

وقال عبد النعيم إن هناك شبهة تورط من جانب "مكتب التحقيقات الفيدرالى" الـ FBI فى عملية تصفية عرقية للشباب أسود اللون بسبب اعتراضهم على السياسيات الأمريكية والاضطهاد فى حقهم وضرورة فتح قنوات استماع لمطالب تلك الفئة واعتبارهم فصيلا وطنيا.

وطالب المستشار محمد عبد النعيم بفتح قنوات التحاور معهم بدلا من قتلهم فى الشوارع الأمريكية واعتقال المئات منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365