"تعليم السويس": 500 تختة بـ8 مدارس استعداداً للامتحانات الإعدادية

قال أيمن سمير المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم: إن المديرية رفعت أقصى درجات الاستعداد لبدء امتحانات النقل والشهادات العامة، موضحا أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بتجهيز عدد 500 تختة مدرسية لتوزيعها على عدد من مدارس المرحلة الإعدادية ذات العجز الشديد فى أعداد ( التخت ).

من جانبه قال سمير حسين مدير إدارة التخطيط بالمديرية: إن المدارس المستفيدة هى الصباح بنين وعمر مكرم ونبوية موسى والسيدة عائشة والخليفة المأمون وعبد المنعم سند والمستقبل ورفاعة الطهطاوى.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس أنه سيتم سد باقى العجز فى ( التخت ) داخل المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد.