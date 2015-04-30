مكالمة تليفونية تسقط أخطر تجار المخدرات بمدينة 6 أكتوبر

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى القبض على تاجر مخدرات بعدما كشفت مكالمة هاتفية عن وجود صفقات لبيع المواد المخدرة بينه وبين صديقه، وعثر داخل منزله على كمية من المخدرات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للعميد رأفت الحلوانى مأمور قسم ثان أكتوبر، مفادها تردد تاجر مخدرات على المنطقة، فتم إعداد كمين أمنى له وأثناء سيره بسيارته تم إيقافه وتفتيش السيارة، إلا أنه لم يتم العثور على أى شىء، وأثناء عمليات التفتيش سمع الضباط رنين هاتف التاجر، حيث أخذ الضابط الهاتف ورد على التليفون فاكتشف أن "زبون" يتصل به للاتفاق معه على صفقة مخدرات، فتم اصطحاب المتهم إلى منزله وتفتيشه، حيث عثر على جوال بلاستيك مملوء بالحشيش كان يعده لبيعه لأحد الزبائن، واعترف المتهم أمام المقدم فوزى عامر رئيس المباحث ومعاونيه بحيازته للمضبوطات، فأحاله اللواء محمود فاروق مدير المباحث للنيابة.