مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا: نريد اتفاقا سياسيا بحلول رمضان

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن مجلس الأمن يريد التوصل إلى اتفاق سياسى بين طرفى الصراع قبل حلول شهر رمضان، الذى يبدأ منتصف يونيو، لكنه اعرب عن تشاؤمه حيال إمكانية تحقيق ذلك بسبب الفوضى التى تعم البلاد.

وجاءت تصريحات بيرناردينو ليون إلى الصحفيين عقب تقديمه إحاطة لمجلس الأمن خلال مشاورات مغلقة، وبعد يومين من تقديم أحدث مسودة اتفاق إلى طرفى الأزمة الليبية.

وأشار ليون إلى رغبته فى عقد اجتماعات مباشرة ووجها لوجه بين طرفى النزاع فى أقرب وقت ممكن.

وسقطت ليبيا فى دوامة الصراع بين حكومتين متنافستين وميليشيات عديدة عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافى بعد انتفاضة عام 2011.

عدم استقرار البلاد كان أبرز أسباب تفاقم أزمة المهاجرين، حيث يستخدم المهربون الشواطئ الليبية منقطة انطلاق للسفن المكتظة بالمهاجرين.

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