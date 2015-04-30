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مقتل طالب سودانى فى اشتباكات بين الطلاب بجامعة شرق النيل

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مقتل طالب سودانى فى اشتباكات بين الطلاب بجامعة شرق النيل مقتل طالب سودانى فى اشتباكات بين الطلاب بجامعة شرق النيل
لقى طالب سودانى مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اشتباكات وقعت بين طلاب موالين لحزب المؤتمر الوطنى "الحاكم"، وآخرون يناصرون الحركات المسلحة بدارفور فى جامعة شرق النيل-شمال الخرطوم

وطبقا لبيان -أصدرته الشرطة السودانية مساء اليوم الأربعاء- فإنه إثر خلاف بين مجموعتين من طلاب كلية شرق النيل الجامعية قامت إحدى المجموعتين بالاعتداء على المجموعة الأخرى داخل حرم الجامعة، وأحدثوا إصابات وسط الطلاب، وإتلاف ممتلكات الكلية.

وأضاف البيان "أنه أصيب فى تلك الأحداث الطالب محمد عوض الذى تم نقله للمستشفى حيث توفى متأثرا بإصابته"، وقال البيان "إن الشرطة دونت بلاغا بالواقعة وشكلت فرقا للبحث للقبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

يشار إلى أن الطالب القتيل هو الأمين العام السابق لاتحاد طلاب الجامعة وينتمى إلى حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان، كما جرح جراء الاشتباكات عشرات الطلاب، وتشهد الجامعات السودانية باستمرار خلافات واشتباكات سياسية بين الطلاب، يقع على إثرها جرحى ومصابين، ومعظم الاشتباكات تقع دائما بين الطلاب المنتمين للقبائل الدارفورية بغرب السودان، والطلاب المنتمين لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم
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