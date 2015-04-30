بالأرقام - هل يجب ألا يبدأ تريزيجيه مباراة المغرب التطواني؟

أداء غير جيد مرة أخرى قدمه تريزيجيه يز صانع ألعاب الأهلي أمام المقاولون في المباراة التي خسرها الشياطين الحمر بهدف نظيف في بطولة الدوري يوم الاثنين.

ليطرح التساؤل هل سيكون على جاريدو أمام المغرب التطواني الدفع بلاعب أخر بدلا من تريزيجيه أم لا.

تريزيجيه بالأرقام كان واحدا من أسوأ لاعبي الأهلي،أكثر اللاعبين الذين فقدوا الكرة بـ 20 مرة.. محاولتين على المرمى والنتيجة 0 بين الثلاث خشبات.

تريزيجيه فقد الكرة تحت ضغط 6 مرات فقط.. أي أنه أهدى الكرة للمقاولون 14 مرة بدون أي ضغط من لاعبي الخصم.

عبد الله السعيد أرسل 7 عرضيات منهم 1 فقط بشكل صحيح بنسبة نجاح 14.29% فقط، قام بمراوغة واحدة فقط ناجحة.

المغرب التطواني

الأهلي مقبل على مباراة هامة أمام المغرب التطواني وهي التي يحتاح فيها الأهلي للفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان الصعود إلى دور المجموعات.

الأهلي ربما يحتاج لصناعة الفرص بشكل أفضل بالتأكيد طالما يريد الفوز بأكثر من هدف.. تريزيجيه أصبح في المباريات الأخيرة نادرا ما يصنع الفرص على الرغم من سرعته ومهارته في المراوغة.

أمام دمنهور متذيل جدول الدوري تريزيجيه كان نفس الأداء تقريبا فقد الكرة 19 مرة ولم ينجح في عرضية واحدة من أصل 6 محاولات وبالطبع لم يحاول ولو مرة على المرمى في 58 دقيقة.

البدائل أمام جاريدو ربما ليست كافية في ظل النقص العددي لكن وليد سليمان قد يكون حلا أفضل من تريزيجيه في بداية المباراة على الأقل.