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الأهلي: استمرار جاريدو؟ جددنا لهولمان رغم التأخر 13 نقطة عن الزمالك

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الأهلي: استمرار جاريدو؟ جددنا لهولمان رغم التأخر 13 نقطة عن الزمالك الأهلي: استمرار جاريدو؟ جددنا لهولمان رغم التأخر 13 نقطة عن الزمالك

برر جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالأهلي قرار إدارة النادي بالإبقاء على المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بأنه حفاظًا على استقرار الفريق.

وقال جبر في تصريحات تليفزيونية: "جاريدو باق لنهاية الموسم، مثلما أكد النادي في بيانه أمس، لأن مجلس الإدارة راعى مصلحة الفريق أكثر من الأشخاص".

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وأضاف: "الفترة القادمة تشهد ضغطا شديدًا لجدول الدوري، وهو ما يتطلب الاستقرار، أملاً في المنافسة على الدوري، أو التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".

وتابع: "استمرار جاريدو على ذمة تصريحات رئيس النادي".

وواصل: "في أحد المواسم كان الأهلي متأخرًا عن الزمالك، وقام صالح سليم وقتها بتجديد عقد المدرب الألماني راينر هولمان وسط الموسم لمدة عامين".

وأتم جمال جبر: "ونجح هولمان في قيادة الأهلي وقتها للفوز بالدوري عدة مواسم، وبنى فريقًا قويًا".

ونال الأهلي 4 هزائم هذا الموسم ليتراجع للمركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف المتصدر الزمالك 57 نقطة، والوصيف إنبي 54 نقطة.

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