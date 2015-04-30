الزمالك يضع ظهير المقاولون تحت الميكروسكوب بعد تألقه أمام الأهلي

يراقب الجهاز الفني للزمالك شريف علاء الظهير الأيسر للمقاولون العرب بعد تألقه أمام الأهلي في مباراة الفريقين التي فاز فيها ذئاب الجبل 1-0 بالدوري المصري.

وتحسبا لرحيل محمد عبد الشافي إلى أهلي جدة بصفة نهائية. فإن الزمالك يبحث تدعيم مركز الظهير الأيسر بعد أن أبرم تعاقدا مع عمر سعد لاعب حرس الحدود. فإن الجهاز الفني يراقب شريف علاء.

وقال مصدر في الجهاز الفني لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لفت نظرنا تألق شريف علاء أمام الأهلي وسنراقب اللاعب ونطلبه من إدارة المقاولون العرب عن طريق مجلس الإدارة لاحقا".

وأضاف "في حالة ما إذا استمر عبد الشافي مع أهلي جدة. فلابد من تدعيم هذا المركز بلاعب أو أثنين".

ويعتمد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على حمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر. واستعان مؤخرا بأحمد سمير في ظل إصابة المدافع صاحب القميص 22.