بالأرقام - هل أحمد سمير نقطة قوة للزمالك أمام الفتح؟

اضطر أخيرا فيريرا للدفع بأحمد سمير كظهير أيسر للزمالك في المباراتين السابقتين أمام الاتحاد بعد أن خسر مركزه لحمادة طلبة الذي يلعب هذا الدور منذ فترة.

أحمد سمير خلال المباراتين الماضيتين للزمالك أمام الاتحاد وحرس الحدود صنع هدفا أمام زعيم الثغر وشارك مع خط الدفاع وأحمد الشناوي في الخروج بالشباك نظيفة في المباراتين.

أمام الفتح المغربي سيكون على الزمالك الخروج بتعادل إيجابي أو الفوز بالرباط من أجل الصعود للدور المقبل في الكونفدرالية.. فهل أحمد سمير وفقا لأرقامه سيكون نقطة قوة أم ضعف؟

أحمد سمير خلال مباراة الاتحاد أرسل 3 عرضيات منهم 2 بشكل صحيح وواحدة منهم تحولت لهدف عن طريق باسم مرسي، أما أمام حرس الحدود فكان ماكينة عرضيات تائهة فقد لعب 17 عرضية منهم واحدة فقط صحيحة.

أحد عيوب أحمد سمير هو فقدان الكرة، ظهير الزمالك الأيسر فقد الكرة أمام الاتحاد 15 مرة كثالث أكثر لاعب فقدها بعد الشناوي وأحمد توفيق منهم 3 مرات فقط تحت ضغط.

أمام حرس الحدود فقد أحمد سمير الكرة 21 مرة ولم يكن هناك أي ضغط من لاعبي الخصم في أي منهم جميعا.

استخلاص أحمد سمير للكرة نسبته جيدة أو متوسطة بعض الشيء في المباراتين السابقتين إذ نجح في استخلاص الكرة 5 مرات أمام الاتحاد و7 مرات أمام حرس الحدود.

أرقام أحمد سمير أمام الاتحاد

أرقام أحمد سمير أمام حرس الحدود