وكيل مؤمن زكريا: سربت عقد اللاعب؟ النسخ مع الأهلي واتحاد الكرة فقط

نفى أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن زكريا لاعب الأهلي إدعاءات اتحاد الكرة بشأن تسريب عقد اللاعب مع ناديه مؤكدا أنه لا يمتلك نسخة من الأساس.

وكانت نسخة من عقد مؤمن زكريا مع الأهلي قد تم تسريبها والتي تؤكد حصول اللاعب على 17 مليون جنيه في سنوات التعاقد الخمس مع ناديه.

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وقال يحيى لـFilGoal.com "لم أسرب نسخة من عقد مؤمن زكريا بالتأكيد، وليس من مصلحتي أن أسربه.. في هذه الحالة سأخسر اللاعب وسمعتي وكذلك النادي الأهلي".

وأضاف "اتحاد الكرة اتهمني ولكن هناك 4 نسخ الأولى في منطقة القاهرة والثانية مع الأهلي والثالثة والرابعة في اتحاد الكرة حيث كان من المفترض أن يتسلم مؤمن واحدة منهما.. على الرغم من ذلك لن أتهمهم".

وكان أحمد مجاهد رئيس لجنة شؤون اللاعبين قد اتهم في وقت سابق أحمد يحيى وكيل اللاعب في تسريب العقد.