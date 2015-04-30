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بمشاركة النني وحمودي.. بازل يواصل الاقتراب من لقب الدوري

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بمشاركة النني وحمودي.. بازل يواصل الاقتراب من لقب الدوري بمشاركة النني وحمودي.. بازل يواصل الاقتراب من لقب الدوري

تغلب نادي بازل على مضيفه فادوز بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء لحساب الجولة 30 من الدوري السويسري.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني من البداية للنهاية، فيما دخل حمودي في الدقيقة 75.

افتتح ماركو شتريلر أهداف بازل في الدقيقة 30، قبل أن يسجل ديرليس جونزاليس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وقلص كوانج ريونج باك النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 66، لكن لوكا زافي أمن النتيجة لبازل في الدقيقة 82 بتسجيله للهدف الثالث.

بتلك النتيجة رفع بازل رصيده إلى 67 نقطة ليحلق في الصدارة وحيدا بفارق 12 نقطة عن ملاحقه يانج بويز الذي يمتلك لقاء أقل، مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم.

فيما تجمد رصيد فادوز عند 30 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير في جدول الترتيب.

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