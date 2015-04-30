الزمالك: وصلنا إخطار بغرامة 425 ألف دولار لصالح ريكاردو .. ولا صحة لخصم نقاط

أكد نصر عزام المستشار القانوني للزمالك على وصول إخطار من المحامي الإيطالي مازيللي إلى النادي الأبيض يقضي بغرامة قدرها 425 ألف دولار قيمة مستحقات الظهير الأيسر البرازيلي ريكاردو.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي في عام 2008، إلا أنه رحل بدون استكمال مدة تعاقده مع الفريق الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وأوضح عزام أن الحكم الصادرة ضد الزمالك هو حكم أولي، وأن النادي لم يتلق أي إخطارات بوجود شكوى ضده من أجل أن يترافع فيها.

وأضاف"سوف نقوم بالاستئناف ضد ذلك القرار".

في الوقت ذاته نفى المستشار القانوني للزمالك صحة الأنباء التي ترددت حول خصم نقاط من الفريق بسبب تلك القضية.

وأتم"لا صحة لما يثار حول خصم نقاط من الزمالك بسبب ريكاردو مطلقا".