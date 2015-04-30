لو بتعمل دايت إزاى تستخدم التوست الأسمر وتستمتع بطعمه وفوايده؟

التوست بأنواعه خاصة الأسمر الذى يحتوى على كمية كبيرة من الردة المفيدة والتى تمد الجسم بالطاقة والعناصر، هو أحد أهم العناصر الغذائية المستخدمة فى أنظمة الريجيم الصحية والتى تعمل على معادلة الفيتامينات والعناصر والسعرات التى تدخل الجسم البدين بنسب معقولة.>وقد يكون التوست الجاف الأسمر غير محبب المذاق للكثيرين، حسبما أفاد الدكتور أشرف فؤاد، أخصائى الجهاز الهضمى، الذى أكد أهمية التوست الغنى بالردة الجافة، والذى يساعد على إمداد الجسم بالطاقة وبذل الجهد وامتلاء المعدة وتباعد فترات الشعور بالجوع، ومفيد للغاية فى حالة الأنظمة الغذائية للبدناء.

وأوضح د. أشرف أن التوست الأسمر سهل الهضم، لطيف على المعدة، ومسهل طبيعى للإخراج، كما يساعد على الشعور بالراحة فور تناوله ويقضى على الانتفاخات، ويشعرك بالامتلاء الطبيعى بأقل كمية فيحافظ على الوزن، إضافة لسعراته الحرارية المنخفضة.

ويمكن لغير المحبين لمذاقه، أن يضيفوا فتاته على الأطعمة المختلفة، وحسبما يذكرها أخصائى الجهاز الهضمى فهى كالسلطات، والتونة، وصوانى الفرن، أو تحميصه قليلا وإضافته لبعض مكونات اللحوم والدجاج المشوى، أو يمكن إضافة الماء إليه ليصبح كالعجين ويضاف إلى اللحوم المفرومة.