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تعدد الزوجات يضاعف احتمالات إصابتك بأمراض القلب 5 مرات

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تعدد الزوجات يضاعف احتمالات إصابتك بأمراض القلب 5 مرات تعدد الزوجات يضاعف احتمالات إصابتك بأمراض القلب 5 مرات
الارتباط بزوجة واحدة يحسن فرص الرجل فى الحصول على عمر أطول، نتيجة علمية كشفتها دراسة حديثة أشرف عليها باحثون سعوديون، حيث أكدت أن تعدد الزوجات يرفع من فرص الإصابة بأمراض القلب بحوالى 5 مرات.

• فوائد الزواج بأمرأة واحدة


>وقد أظهرت أبحاث سابقة أن الأشخاص الذين تزوجوا بأمراة واحدة لديهم مستويات الضغط منضبطه، وكانوا أكثر نشاطا بدنياً ويتبعون نظاما غذائياً صحياً أفضل.

ولكن تم القيام بتحليل بيانات الأشخاص المتزوجين لأكثر من إمرأة خلال الدراسة، وذلك لإظهار تأثير تعدد الزوجات.

وقال الدكتور أمين داوله، طبيب القلب فى مستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الأبحاث فى جدة، بالمملكة العربية ، أن هناك أدلة على أن زواج الرجال يعزز صحتهم ويطيل عمرهم ويكونوا أفضل بشكل عام.

وأظهرت الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى“Medical News Today”، أن تعدد الزوجات يمارس بشكل رئيسى فى شمال وغرب أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

• أضرار تعدد الزواج


>وأضاف الباحثون أن تعدد الزوجات يرفع من فرص الإصابة بامراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الشريان التاجى، وذلك بحوالى 5 مرات أكثر من الأشخاص الذين لديهم زوجة واحدة.

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مصر 365

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