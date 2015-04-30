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خلى بالك من وزنك..الأطفال المولودون من أمهات بدينات أكثر عرضة لـ"التوحد"

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خلى بالك من وزنك..الأطفال المولودون من أمهات بدينات أكثر عرضة لـ"التوحد" خلى بالك من وزنك..الأطفال المولودون من أمهات بدينات أكثر عرضة لـ"التوحد"
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة إلى ست سنوات المولودين من أمهات يعانون من السمنة الشديدة قبل فترة الحمل أكثر عرضة لمشاكل فى النمو أو المشاكل النفسية مقارنة بالأطفال المولودين من أمهات لديهن وزن صحى.

• أضرار السمنة المفرطة على الاطفال


>وقال المؤلف الرئيسى هيجو جو من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فى أتلانتا، إن الأطفال المولودين من أمهات يعانين من السمنة المفرطة بشدة، كانوا يعانون من أعراض نفسية وعاطفية، ومشاكل مع أصحابهم، ومشاكل وصعوبات نفسية واجتماعية بالمقارنة بالأطفال المولودين من أمهات لا يعانين من زيادة الوزن.

• أضرار زيادة وزن الحامل


>ووجد الباحثون أن الأطفال المولودين من أمهات يعانين من زيادة الوزن يتعرضون ثلاثة أضعاف لاضطرابات التوحد، وأكثر من أربع مرات أن يكون لديهم اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، كما ورد فى مجلة طب الأطفال. وارتبطت زيادة الوزن للأمهات مع مرض السكرى الحملى، وانخفاض مدة الرضاعة الطبيعية، واكتئاب ما بعد الولادة وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة.

وأضاف الباحثون أن السمنة ترتبط بالمشاكل الصحية أثناء الحمل وطوال العمر، وهذا الأمر لم يقتصر على هذا فقط وهو أن السمنة المفرطة تؤثر على صحة المرأة ولكن على صحة أطفالها أيضاً فى المستقبل.

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مصر 365