أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الوزراء يفتتح ميناء قسطل رسميًا بعد 8 شهور من الافتتاح التجريبي

Google+ Print
رئيس الوزراء يفتتح ميناء قسطل رسميًا بعد 8 شهور من الافتتاح التجريبي رئيس الوزراء يفتتح ميناء قسطل رسميًا بعد 8 شهور من الافتتاح التجريبي

الميناء

يفتتح غدًا الخميس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ميناء قسطل البري رسميا بعد 8 شهور من الافتتاح التجريبي للميناء .

ويرافق رئيس الوزراء منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وجمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وبمشاركة رئيس الوزراء السوداني ووزير الجسور والطرق.

وقال اللواء جمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة أن التكلفة الاستثمارية لميناء قسطل بلغت 85 مليون جنيه، وتم افتتاحه بشكل تجريبى أغسطس الماضى وبلغت الإيرادات المحققة لميناء قسطل منذ الافتتاح التجريبى حوالى 5.5 مليون جنيه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا