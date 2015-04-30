رئيس الوزراء يفتتح ميناء قسطل رسميًا بعد 8 شهور من الافتتاح التجريبي

يفتتح غدًا الخميس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ميناء قسطل البري رسميا بعد 8 شهور من الافتتاح التجريبي للميناء .

ويرافق رئيس الوزراء منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وجمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وبمشاركة رئيس الوزراء السوداني ووزير الجسور والطرق.

وقال اللواء جمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة أن التكلفة الاستثمارية لميناء قسطل بلغت 85 مليون جنيه، وتم افتتاحه بشكل تجريبى أغسطس الماضى وبلغت الإيرادات المحققة لميناء قسطل منذ الافتتاح التجريبى حوالى 5.5 مليون جنيه.