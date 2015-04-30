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رئيس جامعة بنها: البرلمان القادم يجب أن يليق بالمصريين ويعبر عن إرادتهم

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رئيس جامعة بنها: البرلمان القادم يجب أن يليق بالمصريين ويعبر عن إرادتهم رئيس جامعة بنها: البرلمان القادم يجب أن يليق بالمصريين ويعبر عن إرادتهم
أكد الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، أن البرلمان القادم يجب أن يعبر عن إرادة المصريين وأن يليق بهم فضلاً عن دستوريته حتى لا يتم الطعن عليه.. مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى قوانين استثمار محددة المعالم ومستقرة خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

وأضاف رئيس جامعة بنها فى ختام أعمال المؤتمر العلمى السنوى التاسع لكلية الحقوق بالجامعة بعنوان الدراسات القانونية ومستقبل الوطن إلى أن تواجه تحديات كثيرة ويجب على الجميع التكاتف والعمل للنهوض بالوطن.

وأشار شمس الدين إلى أن فكرة التعليم المفتوح جاءت وليدة الظروف الصعبة التى مرت بها الجامعة مما ساعد على زيادة وتنمية مواردها الذاتية من 20 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.. مؤكدا أننا نسعى جاهدين لاستقلال الجامعة لنتقدم للأمام لتأدية الحد الأدنى من واجبنا تجاه المجتمع.
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