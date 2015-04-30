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إصابة شاب بجرح طعنى بأسوان بسبب خلاف على محمول

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إصابة شاب بجرح طعنى بأسوان بسبب خلاف على محمول إصابة شاب بجرح طعنى بأسوان بسبب خلاف على محمول
استقبل اليوم مستشفى أسوان الجامعى شابًا مصابًا بجرح طعنى من سلاح أبيض، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، وتوصلت تحرياتها الأولية إلى أن سبب الإصابة خلاف على تليفون محمول وتم ضبط الجانى وجار عرضه على النيابة العامة.

وكان مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى قد تلقى إخطارًا من قسم أول باستقبال المستشفى الجامعى للمصاب (محمد.إ)، 18 سنة، عامل، وإصابته عبارة عن (جرح طعنى نافذ بالبطن من الناحية اليسرى وتهتك جزء من منديل البطن والحالة العامة سيئة).

وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المصاب المدعوة (ه.ك)، 45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بنفس العنوان اتهمت المدعو (محمد.م)، 15 سنة، عامل، بالتعدى على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كانت بحيازته وإحداث إصابته المشار إليها وذلك لوجود خلافات بينهم على هاتف محمول وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف أنه تخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة.
>تحرر المحضر (41) جنح أحداث قسم أول وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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مصر 365