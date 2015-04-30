النائب العام يعود من فرنسا بعد ترأس وفد مصر في اللقاء الدولى للقضائيين

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء النائب العام المستشار هشام بركات قادمًا من باريس بعد زيارة استغرقت 3 أيام ترأس خلالها وفد مصر في اللقاء الدولى للقضائيين المعنيين بمكافحة الإرهاب، الذى حضره عدد كبير من النواب العموم من دول العالم ، لبحث استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب من الناحية القضائية والقانونية باعتبار الإرهاب جريمة عابرة للحدود، مما يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا بين الدول.

ودعا بركات خلال الاجتماع إلى إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية إقليمية للنواب العامين ورؤساء هيئات الادعاء العام لدول حوض البحر المتوسط، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائى الدولى فى المجال الجنائى وتبادل الخبرات وتشجيع الحوار القانونى والتفاهم بين الأجهزة المعنية، للتغلب على الصعوبات والمعوقات التى تواجه مجالات التعاون القضائى الدولي، مشددًا على ضرورة أن تتخذ مكافحة الإرهاب طابعًا دوليًا يمكن من خلاله القضاء على هذه الآفة العالمية التى تعد جريمة ضد حقوق وحريات الأفراد الأساسية وكذلك ضد النظام الدولي برمته.