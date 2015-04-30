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والد الصحفية ميادة أشرف يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد وزير الداخلية السابق

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والد الصحفية ميادة أشرف يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد وزير الداخلية السابق والد الصحفية ميادة أشرف يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد وزير الداخلية السابق

الشهيدة ميادة أشرف

كشف أشرف رشاد والد شهيدة الصحافة ميادة عن تقديمه بلاغا رسميا إلى النائب العام يطالب فيه بإعادة التحقيق في قضية ابنته وذلك بناءا على شهادة أحد زملاء ابنته.

وأكد والد ميادة في مداخله هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أنه وجه اتهام إلى وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لوقوع الجريمة في عهده موضحا أن زميلة ابنته وتدعي أحلام.

وقالت إن الشرطة كانت تقف خلف ميادة والإخوان أمامها وأنها شهدت الطلقة تصيب ميادة من الخلف مما يؤكد أن هناك معلومات خفية في القضية

وأوضح أشرف رشاد أنه رغم أن نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان وعده بأن تعامل ابنته معاملة الشهداء إلا أنه لم يحصل على معاش ولا أي إجراء يثبت أنها شهيدة.

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