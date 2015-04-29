أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. دكتورة بكلية الألسن تكسر حاجز الروتين وتفاجئ دفعة التخرج بصناديق هدايا

Google+ Print
بالصور.. دكتورة بكلية الألسن تكسر حاجز الروتين وتفاجئ دفعة التخرج بصناديق هدايا بالصور.. دكتورة بكلية الألسن تكسر حاجز الروتين وتفاجئ دفعة التخرج بصناديق هدايا

دكتورة منال عبد المطلب

في لفتة تفتقدها الجامعات المصرية حرصت الدكتور منال عبد المطلب عضو هيئة التدريس في قسم اللغة ألمانية  بكلية الألسن جامعة عين شمس على توديع طلاب الفرقة الرابعة التي ستتخرج خلال العام الحالي بتقديم الهدايا إلى الطلاب والطالبات.

وكانت الدكتورة منال عبد المطلب قد حصلت على أجازة مفتوحة لظروف صحية إلا انها لم تستطع أن تغيب عن حفل تكريم للطلاب وحملت لهم كرتونات من الهدايا وحلوى متمنية لهم مستقبل مهني مشرق بعد التخرج.

وحرصت  عبد المطلب على كتابة جمل تذكارية في أجندة الطلاب وعلى تيشرتات  صممها الطلاب للاحتفال بيوم التخرج ما يعكس التواصل والمودة بين الأستاذة والطلاب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا