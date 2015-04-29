بالصور.. دكتورة بكلية الألسن تكسر حاجز الروتين وتفاجئ دفعة التخرج بصناديق هدايا

في لفتة تفتقدها الجامعات المصرية حرصت الدكتور منال عبد المطلب عضو هيئة التدريس في قسم اللغة ألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس على توديع طلاب الفرقة الرابعة التي ستتخرج خلال العام الحالي بتقديم الهدايا إلى الطلاب والطالبات.

وكانت الدكتورة منال عبد المطلب قد حصلت على أجازة مفتوحة لظروف صحية إلا انها لم تستطع أن تغيب عن حفل تكريم للطلاب وحملت لهم كرتونات من الهدايا وحلوى متمنية لهم مستقبل مهني مشرق بعد التخرج.

وحرصت عبد المطلب على كتابة جمل تذكارية في أجندة الطلاب وعلى تيشرتات صممها الطلاب للاحتفال بيوم التخرج ما يعكس التواصل والمودة بين الأستاذة والطلاب.