أحمد كريمة لإيناس الدغيدي : تصريحاتك عن الجنس لا تصدر إلا عن مختل

علق دكتور أحمد كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر على دعوة المخرجه إيناس الدغيدي بممارسة الجنس قبل الزواج قب الزواج بالقول إن شعائر وفرائض الله سبحانه وتعالى يجب أن تحترم.

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أن المعاشرة الجنسية لا تصح إلا بعقد زواجي شرعي بين زوج وزوجة.

وقال إن الدعوة إلى ما يخالف شرع الله أمر محرم ومجرم، ووصف كريمة هذه الدعوة بأنها دعوة إلى الإباحية والفجور، ولا يصدر مثل تلك الدعاوى إلا عن مختل عقليا.

وفي النهاية وجه رساله قال فيها أدعوا من يلعبون بالنار التوقف عن الهذيان.