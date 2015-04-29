بالصور.. جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون مع جامعة “كاتوفيس” البولندية

وقع اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون علمي وثقافي بين كلية التربية الرياضية بأسوان وجامعة كاتوفيس للرياضة بوارسو ببولندا.

جاء ذلك بحضورالدكتور نادي كمال عزيز ونائب رئيس جامعة أسوان لشئون تنمية المجتمع والبيئة ورئيس جامعة كاتوفيس للرياضة والوفد المرافق له والدكتور عبد الرحمن عبد الباسط عميد كلية التربية الرياضية بأسوان ولفيف من أعضاء هيئة بجامعة أسوان.

واشتملت بنود الاتفاقية على التعاون العلمي المشترك بين الجامعتين و المشاركة في مشروعات الإتحاد الأوربي الأوراسموس والتبادل الطلابي بين الجامعتين، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والعاملين.