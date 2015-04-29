ملحن ومغني ينشر صورة له في الثانوية مع تامر حسني بأول حفلة له .. من هو؟!

كتب : محمد سويلم

نشر، منذ قليل، الملحن والمطرب علي الالفى بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، صورة التقطها ببورسعيد ، تجمعه بالفنان تامر حسنى وهو فى أول حفلة له بشم النسيم بتاريخ 5-5-2002 ، وعلق الألفى قائلا” بأنها صورة للتاريخ”.

وأضاف الألفي: “تامر و شيرين في اول حفلة في بورسعيد. و انا كنت رايح أصور ورق الدرس و دخلت الحفلة ،،، صديقي احمد جودة اللي معانا في الصورة دخلني أتصور معاه و قعدت اتفشخر بالصور دي سنين”.