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ملحن ومغني ينشر صورة له في الثانوية مع تامر حسني بأول حفلة له .. من هو؟!

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الصورة التي نشرها الألفي

كتب : محمد سويلم

نشر، منذ قليل،  الملحن والمطرب علي الالفى بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك”، صورة التقطها ببورسعيد ، تجمعه بالفنان تامر حسنى وهو فى أول حفلة له بشم النسيم بتاريخ 5-5-2002 ، وعلق الألفى قائلا” بأنها صورة للتاريخ”.

وأضاف الألفي: “تامر و في اول حفلة في بورسعيد. و انا كنت رايح أصور ورق الدرس و دخلت الحفلة ،،، صديقي احمد جودة اللي معانا في الصورة دخلني أتصور معاه و قعدت اتفشخر بالصور دي سنين”.

ما كتبه الألفي بفيسبوك

ما كتبه الألفي بفيسبوك

صورة حديثة لعلي الألفي

صورة حديثة لعلي الألفي

 

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