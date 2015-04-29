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21 غارة للتحالف ضد اهداف لـ"داعش" في سوريا والعراق

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21 غارة للتحالف ضد اهداف لـ"داعش" في سوريا والعراق 21 غارة للتحالف ضد اهداف لـ"داعش" في سوريا والعراق

مقاتلة تقلع من حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول للمشاركة في طلعات التحالف

شن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 21 غارة ضد أهداف لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في العراق وسوريا في الفترة بين صباح الثلاثاء وصباح الأربعاء.

وقال الجيش الأمريكي إن التحالف شن 5 غارات على اهداف لداعش في سوريا و16 على اهداف للتنظيم في العراق في هذه الفترة.

ففي سوريا، استهدف طيران التحالف مواقع قرب بلدة عين العرب (كوباني) باربع غارات، فيما استهدفت الغارة الخامسة موقعا قرب الحسكة.

وفي العراق، شن طيران التحالف 5 غارات على اهداف قرب بيجي، اضافة الى مواقع لداعش قرب الأسد والحويجة والفلوجة والموصل وتلعفر.

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