لجنة المرأة ببيت العائلة المصرية تعقد أولي اجتماعاتها بالأقصر

عقدت لجنة المرأة ببيت العائلة المصرية بمحافظة الأقصر أولي اجتماعاتها بحضور الشيخ محمد الرملى حسين الأمين العام لبيت العائلة بالمحافظة والقص ارمانيوس الأمين المساعد لبيت العائلة والعميد محمد مفتاح نائبا عن محافظ الأقصر وضياء الهمامي المنسق العام لبيت العائلة.

> من جانبه أكد الرملي على الإهتمام بلجنة المرأة كما قام بشرح واستعراض أهداف بيت العائلة التي يأتي علي رأسها رصد ظواهر الإحتقان الطائفى داخل الوطن وإصلاح الخطاب الديني وضبط أصوله فى الدين الإسلامي والمسيحي.

> كما أكد الشيخ الرملي و القص ارمانيوس علي أن العقيدة خط أحمر لايجوز المساس بها إلا فى الاشياء المشتركة.

> يشار إلي أن لجنة المرأة ببيت العائلة المصرية بمحافظة الأقصر تضم جمالات كامل حسن مدير التعليم الإعدادى بالأزهر الشريف و سامية قزمان مسئول مركز الاتصالات بمدرية التربية والتعليم وجيهان عبد الدايم مذيعة بقناة طيبة ونجلاء عبد العال مدير متابعة بالجهاز المركزي للمحاسبات و أمل نوبى أخصائية إجتماعية بمدرسة الأقصر الإعدادية للبنات.