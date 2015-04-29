"ائتلاف الصحابة وآل البيت": إيناس الدغيدى فعلت كالذى بال فى بئر زمزم

هاجم ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف الصحابة وآل البيت، قول المخرجة إيناس الدغيدى بأن ممارسة الجنس حلال قبل الزواج، مطالبا الأزهر الشريف بالتصدى لمثل هذا الدعوات.

وقال "رضوان" فى بيان مساء اليوم: "إيناس الدغيدى وأمثالها يعملون ضمن مخطط لعلمنة مصر بعد أن عانينا من أخونتها بطريقة الطعن فى الثوابت، بالإضافة إلى أن كل من يخبو نجمه يطعن فى الثوابت لكى يشتهر كالذى بال فى بئر زمزم".

وأضاف: "قول إيناس الدغيدى مثل دعوة شريف الشوباشى، صاحب دعوة خلع الحجاب بميدان التحرير، وغيرهم مجرد مادة لملء الفراغات فى البرامج فقط، وسيظل الشعب المصرى متمسكا بدينه وبفطرته".

بالفيديو.. إيناس الدغيدى: ممارسة الجنس قبل الزواج حلال

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