وزير التنمية المحلية: توزيع ٣ آلاف فدان على الشباب بمحافظة الوادى الجديد

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إنشاء موقع إلكترونى تابع للوزارة لتلقى مشاكل وشكاوى المواطنين بكافة المحافظات لحلها.

وأضاف اللواء عادل لبيب، خلال كلمته بورشة العمل ببرنامج تأهيل الشباب للعمل العام، أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم على توزيع ٣ آلاف فدان على الشباب فى محافظة الوادى الجديد.

وأشار إلى أن المحافظات ستشهد تنمية حقيقة الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم عرض قانون الإدارة المحلية على حوار مجتمعى قبل عرضه على مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم إرسال القانون لرؤساء المدن والمحافظين لمناقشة القانون مع المواطنين وتلقى المقترحات حوله.

وأوضح الوزير أن تطبيق اللامركزية يحتاج لوقت حتى تكون كافة المحافظات قادرة على تطبيق اللامركزية، وخاصة اللامركزية المالية.