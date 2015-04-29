قيادى بفتح يتهم حماس بالتعاون مع إسرائيل لفصل غزة عن السلطة الفلسطينية

قال د. جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح، إن ما وصفه بعصابات حركة حماس قامت بالاعتداء بالضرب والاعتقال للفلسطينيين، الذين حاولوا الخروج فى مظاهرات بقطاع غزة للمطالبة بإنهاء الانقسام، وتمكين حكومة الوفاق الوطنى، بالإضافة إلى اعتقال صحفيين رغم حصولهم على تصاريح من وزارة الداخلية فى غزة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حركة حماس لا تزال راغبة فى الانقسام، بالإضافة إلى مصادرة حق الشعب فى التعبير عن ارائه واخذهم رهائن لمشروعها الانفصالى الذى حذر منه الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

واتهم الحرازين حركة حماس بالتعاون مع إسرائيل لتنفيذ مشروع إقامة دويلة فى غزة تقودها حماس، وهو ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأيضا على لسان أحد قيادات حماس حيث قال إن هناك دردشات بين إسرائيل وحماس وهذا دليل على التعاون الكبير بينهما.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحول الدردشات إلى جلسات سمر بين حماس ودولة الاحتلال للقضاء على القضية الفلسطينية وترسيخ مشروعها الانفصالى.

وشدد على أن الرئيس محمود عباس أبو مازن سيبلغ الدول الشقيقة، ومن بينها مصر، بما تفعله حركة حماس فى قطاع غزة وتعاونها مع إسرائيل.