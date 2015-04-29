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اشتباكات بالقنيطرة ومقتل عشرات الجنود بحلب

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اشتباكات بالقنيطرة ومقتل عشرات الجنود بحلب اشتباكات بالقنيطرة ومقتل عشرات الجنود بحلب
اندلعت الاشتباكات بين فصائل المعارضة السورية والمسلحين الإسلاميين بالقرب من الجولان، فيما لقى العشرات من الجنود السوريين فى حلب القديمة مصرعهم.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" عن متحدث باسم المعارضة السورية المسلحة ونشطاء فى الجولان أن الاشتباكات بين مسلحى المعارضة والإسلاميين، الذين يعتقد بأنهم مرتبطون بتنظيم "داعش"، احتدمت لعدة أيام فى جنوب البلاد بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجبهة الجنوبية للجيش السورى الحر عصام الريس اليوم الأربعاء إن مجموعة تعرف باسم "وحدات الجهاد" نصبت كمينا لبعض مقاتليه فى محافظة القنيطرة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن 29 شخصا قتلوا فى الاشتباكات منذ الاثنين الماضي.

وأشار الريس إلى أنهم رفعوا بعد ذلك الأعلام السوداء المشابهة لتلك التى يرفعها تنظيم داعش، وتوعدت المعارضة المسلحة بتطهير المحافظة من "وحدات الجهاد"، وفى حلب القديمة، قتل 57 عنصرا من عناصر القوات الحكومية الأربعاء بعد انفجار أحد المبانى التى تم زرع الألغام فيها.

وأفاد مصدر ميدانى لشبكة "سوريا مباشر" أن القتلى سقطوا بعد سقوط قذيفة مدفعية محلية الصنع من نوع "جهنم" على المبنى الذى زرعت فيه الألغام قبل انسحاب عناصر الجيش منه متسببة بانفجار المبنى بشكل كامل ومقتل كل من فيه.

وأكد المصدر أن اشتباكات بين مسلحى المعارضة والقوات الحكومية فى المنطقة ما زالت مستمرة بعد التقدم الكبير الذى أحرزه مسلحو المعارضة فى المنطقة.
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