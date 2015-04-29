وزير الصحة باجتماع الحكومة: نسبة كبيرة من مصابى تسمم الشرقية بسبب الفوبيا

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء، إنه تمت مناظرة 2466 حالة فى المستشفيات والعيادات المتنقلة فى قرى الشرقية، موضحا أنه تم حجز أكثر من 600 حالة، وقد خرجت كلها عدا حالة واحدة.

وذكر أنه تم عمل تحليل للموقف، وتم الحصول على فحص ميدانى من المنازل، وأخذ عينات مياه من منازل مركز الإبراهيمية والقرى المحيطة، مؤكدا أن كافة الأعراض التى شعرت بها الحالات كانت بسيطة ومتوسطة، تشتمل على قىء وغثيان وإسهال، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من زيادة الأعداد المصابة كان بسبب الفوبيا التى انتابت المواطنين، والتى ساهمت فيها مكبرات الصوت، التى كانت تمر على القرى لتحذر من المياه المسممة.

وأضاف وزير الصحة أن هناك 5 محطات مياه حكومية بمركز الإبراهيمية منها محطتا تنقية مياه مصدرها ترعة بحر مويس و3 محطات تعتمد على آبار جوفية، بالإضافة إلى 7 محطات أهلية غير مرخصة تقوم ببيع المياه فى جراكن، وقد تم أخذ عينات من كافة المحطات من المآخذ والبيوت، وقد أظهرت التقارير أن المشكلة كانت فى عدم صلاحية مياه الجراكن المعبأة من المحطات الأهلية للاستهلاك الآدمى نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من أنواع مختلفة من البكتيريا الممرضة ووجود عنصر الرصاص فى عدد من الجراكن.

كما أظهرت التقارير صلاحية المياه المنتجة من 3 محطات حكومية، بينما ثبت توقف محطتين تعتمدان على الآبار الجوفية عن العمل قبل حدوث المشكلة بيوم واحد نتيجة لأعطال فنية وتخدمان مناطق وقرى أخرى غير مدينة الإبراهيمية، وعلى الأخص شارعى سليمان جابر وأحمد عرابى الذين تركزت بهما الحالات المرضية بين المواطنين.

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم فتح تحقيق فورى لمعرفة أسباب توقف المحطتين وعدم إصلاحهما بصورة فورية، على الرغم من عدم ارتباطهما بالمشكلة، حيث أدى توقف هاتين المحطتين إلى انقطاع الخدمة فى عدد من قرى المركز.

وبناء على ما تقدم، أكد رئيس الوزراء ضرورة تقنين أوضاع جميع محطات المياه الأهلية وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات، التى تضعها وزارة الصحة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وتم تكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ ذلك، وحصول تلك المحطات على شهادة بذلك، والتأكيد على المراقبة الدورية على تلك المحطات.

وفى نفس السياق، أوضح وزير الإسكان أنه تم بالفعل قبل ظهور مشكلة الشرقية إرسال قائمة لكل المحافظين بالمحطات الأهلية الموجودة بالمحافظات لتفعيل القرار الصادر منذ فترة بتقنين أوضاع هذه المحطات.