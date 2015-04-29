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الحكومة توافق على تمويل أعمال المتحف المصرى الكبير بـ٢٨٤ مليون جنيه

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الحكومة توافق على تمويل أعمال المتحف المصرى الكبير بـ٢٨٤ مليون جنيه الحكومة توافق على تمويل أعمال المتحف المصرى الكبير بـ٢٨٤ مليون جنيه
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، بمقر المتحف المصرى الكبير على تمويل أعمال تنفيذ المتحف بقيمة 284 مليون جنيه حتى 30 يونيو القادم، وسيعقب ذلك قيام الجانب اليابانى بتمويل الأعمال بمبلغ 140 مليون دولار.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارات التعاون الدولى والخارجية، والسياحة وعدد من الجهات المعنية للتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA لدراسة سبل المضى فى تمويل تنفيذ المشروع، خاصة مع ما يمثله المشروع من قيمة إنسانية عالمية وإضافة قوية له.


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مصر 365

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