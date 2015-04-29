رفع جزء من صندل الفوسفات الغارق بنيل قنا بعد تقطيعه

نجحت جهود القوات المسلحة فى انتشال جزء من صندل الفوسفات الغارق بنيل قنا بعد تقطيعه لتسهيل انتشاله كأجزاء.

وكان الصندل غرق بعد اصطدامه بإحدى الأعمدة الخرسانية لكوبرى دندرة، وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن القوات المسلحة تواصل مجهوداتها وتعمل على قدم وساق لانتشال صندل الفوسفات الغارق بقنا بعد أن نجحت فى انتشال كافه كميات الفوسفات الغارقة.

>جاء ذلك على خلفيه غرق صندل الفوسفات بنيل قنا منذ أيام وكان على متنه 500 طن من الفوسفات.