محلب: القيادة السياسية تتابع يوميًا المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها

اصطحب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة معه اليوم الأربعاء عقب انتهاء اجتماع الحكومة بمقر المتحف المصرى الكبير فى جولة لمشاهدة الإنشاءات التى يتم تنفيذها بالمتحف ومشاهدة تمثال رمسيس الذى تم نقله من ميدان رمسيس إلى منطقة المتحف.

وفى تصريحات له على هامش الجولة أكد رئيس الوزراء أن مشروع المتحف الكبير يحمل أملاً كبيرًا لمصر، حيث إنه أكبر متحف فى العالم، موضحًا أنه قد تم حل مشاكل التمويل الخاصة به، ولدينا الآن رؤية لكيفية استكمال بنائه، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2006 كنا نتأرجح فى مشكلة التمويل، ولكن الآن سنستكمل التمويل حتى 2018، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان وزارية لمتابعة التمويل والتنفيذ.

وقال المهندس إبراهيم محلب إنه من حسن الطالع أن وزير الآثار أكد فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه فى عام 1894 تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء لبحث استكمال وتنفيذ المتحف المصرى بالتحرير، والآن وبعد تلك السنوات الطويلة يأتى اليوم اجتماع مجلس الوزراء لبحث سبل استكمال المتحف المصرى الكبير.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تشهد هذه الأيام تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة منها مشروع المتحف المصرى الكبير، ومشروع قناة السويس الجديدة التى يتم الانتهاء منها حاليًا، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، ومشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية فى الكهرباء والتى نقتحم فيها مشكلات وتحديات كبرى، بالإضافة إلى مشروعات الطرق وزراعة المليون فدان والإسكان الاجتماعى وغيرها.

كما شدد المهندس إبراهيم محلب أن هناك عملاً جادًا يتم الآن بالرغم من كل التحديات وفى بعض الأحيان التشكيك قائلاً: "نعمل على استكمال خارطة الطريق التى اقتربت من نهايتها، ولا يهمنا التشكيك مادمنا متوكلين على الله ونخلص لهذا الوطن ولمصلحة أبنائه، لا ننفى أن هناك مشكلات وتحديات، ولكن علينا النظر للمستقبل وأن نبنى معا".

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة يومية من القيادة السياسية للمشروعات التى يتم تنفيذها، ووجه رسالة إلى العامل المصرى العظيم فى عيده قائلاً: "هو من صنع ما نحن فيه الآن، وفى عيده نقول له كل عام وأنت بخير، ولكن مصر تحتاج منك الكثير والمزيد من العمل وأن نتحمل معًا ونواجه التحديات".

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك خطة واضحة للإصلاح الادارى تُوجت بإصدار قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن روح هذا القانون هى ربط الأجر بالإنتاج فلن يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.