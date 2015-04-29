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الخارجية العراقية: مشروع قانون الكونجرس الأمريكى يمس بسيادة العراق

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الخارجية العراقية: مشروع قانون الكونجرس الأمريكى يمس بسيادة العراق الخارجية العراقية: مشروع قانون الكونجرس الأمريكى يمس بسيادة العراق
أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفضها الشديد لمشروع القانون المقدم فى الكونجرس الأمريكى الذى ينص على امكانية تسليح الكرد والسنة بالعراق بشكل مباشر لمساسه بالسيادة العراقية واستهدافه الواضح لوحدة الشعب العراقي.

وأكدت الخارجية العراقية - فى بيان صحفى اليوم الأربعاءـ أن أى مساعدة تقدم للعراق فى حربه ضد الارهاب لا بد ان تراعى ثوابت العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وضرورة التعامل مع المركزية حصراً فى هذا السياق.

وأضاف البيان: أن العراق حريص على الاستمرار ببناء علاقة تعاون استراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً فى مجال مكافحة الارهاب، وان تفاصيل مشروع القانون المطروح بالكونجرس تسيء الى ثوابت بناء هذه العلاقة.

يذكر ان مشروع قرار الكونجرس الأمريكى يدعو لتزويد "البيشمركة" الكردية والعشائر السنة بمساعدات مباشرة فى حال لم تف الحكومة العراقية بالتزاماتها بموجب مشروع القرار.. كما يفرض المقترح شروطا على بغداد لقاء الحصول على المساعدات، أبرزها أن تعطى للأقليات غير الشيعية دورا فى قيادة البلاد فى غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهى بغداد دعمها للميليشيات، وإلا يتم تجميد 75 فى المائة من المساعدات لبغداد، وارسال اكثر من 60 فى المائة منها مباشرة للأكراد والسنة.
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