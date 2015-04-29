الدفاع المدنى بالقصيم: انتشال 9 جثث والعثور على المفقودين

ارتفع عدد العمال المتوفين فى حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية الى 9 أشخاص فيما أعلنت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة القصيم انتهاء أعمال البحث والإنقاذ بعد العثور اليوم على الشخصين المفقودين.

وأوضح المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل إن عمليات البحث والإنقاذ استمرت على مدار الساعة منذ لحظة تلقى البلاغ أمس الأول حتى تم كف أعمال البحث والإنقاذ، مشيرا إلى أنه شارك بأعمال البحث والإنقاذ عدد كبير من فرق وآليات ومعدات الدفاع المدنى بالمنطقة معززة بمجموعة من الضباط والأفراد والكاميرات الحرارية والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ التابع للدفاع المدنى الذى شارك بوسائل البحث ( الكلاب البوليسية ) إلى جانب عدد من الجهات الحكومية الأخرى وبناء على المعلومات الواردة من مسؤولى الموقع والتحقيقات الميدانية.

وقال المتحدث الإعلامى " اتضح أن العدد الإجمالى للمحتجزين بالموقع بلغ ( 15 ) عاملا تم إخراج ( 9 ) أشخاص متوفين و( 6 ) أشخاص مصابين"، وكان الدفاع المدنى بالقصيم قد أعلن أمس عن انتشال 7 عمال واصابة 6 وفقدان عاملين اثر الحادث

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