أبومازن يهنئ الأمير محمد بن نايف لتعيينه وليا للعهد

هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، ولى العهد السعودى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، لتعيينه وليا للعهد.

وقال أبومازن فى برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتقدم لسموكم باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمى شخصيا، بأحر عبارات التهانى القلبية بمناسبة تعيينكم وليا للعهد، والذى يعكس مدى الثقة والاحترام اللذين تحظون بهما من حضرة خادم الحرمين الشريفين، جلالة الأخ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف "نتمنى لكم التوفيق والنجاح فى مهامكم السامية، وواثقون بأنكم ستكونون كعهدكم دائما، أهلا للنهوض بالمسؤوليات الجسام التى يتطلبها هذا المنصب، وستواصلون مسيرتكم بكل قوة فى خدمة قضايا المملكة وشعبها الشقيق، والذود على حماها وخدمة قضايا أمتنا العادلة".

وتابع "تفضلوا أخانا صاحب السمو، بقبول أطيب التهانى مقرونة بأصدق التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، وللمملكة وشعبها الشقيق، اضطراد الرفعة والعزة والسؤدد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الحكيمة والشجاعة".

كما هنأ الرئيس الفلسطيني، ولى ولى العهد السعودي، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتعيينه وليا لولى العهد.

وقال أبومازن فى برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نتقدم لسموكم باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمى شخصيا، بأصدق عبارات التهانى القلبية بالثقة الغالية التى أولاكم إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، راجين لكم التوفيق والنجاح فى الاضطلاع بمسؤولياتكم ومهامكم السامية، وواثقين بأنكم ستكونون كما كنتم دوما اهلا لهذه الثقة، وأداء مهامكم السامية بالشكل الأمثل وبما يعزز استقرار المملكة الشقيقة وتحقيق أمنها ويخدم قضايا امتنا وأهدافها السامية".

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