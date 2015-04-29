ضربة موجعة لبايرن.. نهاية موسم روبن

تلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة يوم الأربعاء بتأكيد الفحوصات الطبية بإصابة لاعب الفريق آريين روبن بتمزق في عضلة السمانة، ليغيب على إثرها لنهاية الموسم.

وكان روبن قد عاد للمشاركة يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس ألمانيا أمام بروسيا دورتموند بعد شفائه من إصابة أخرى مختلفة في عضلات البطن.

وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب الهولندي صباح يوم الأربعاء إصابته بتمزق في عضلة السمانة، ليغيب حتى نهاية الموسم، حسبما أفاد موقع ناديه الرسمي، ويتلقى فريقه ضربة موجعة قبل لقاء برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على برشلونة الأربعاء المقبل في كامب نو لمواجهته في لقاء الذهاب، قبل أن يستضيفه بعد ذلك بأسبوع في أليانز آرينا.

في الوقت ذاته، تعرض مهاجم الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي لإصابة قوية عبارة عن كسر في فكه العلوي وأنفه، مع وجود ارتجاج نتيجة اصطدامه القوي بحارس دورتموند في مباراة الكأس.

وعلى الرغم من ذلك يبقى المهاجم البولندي متفائلا بقدرته على اللحاق بالمشاركة في لقاء برشلونة، بعدما كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"مازال هناك بضعة أيام على مواجهة برشلونة، أتمنى أن ألحق بالمباراة".