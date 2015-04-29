التشكيل – تشيتشاريتو وخيسي يقودان هجوم ريال مدريد أمام ألميريا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن تشكيلة فريقه التي سوف تواجه ألميريا في سانتياجو برنابيو لحساب الجولة 34 من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يرغب في تقليص الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة إلى نقطتين، بعدما استطاع الأخير رفع الفارق إلى خمس نقاط بعد اكتساح خيتافي بسداسية دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: رافائيل فاران- بيبي- فابيو كوينتراو- ألفارو أربيلوا

في الوسط: توني كروس- جيمس رودريجيز- أيارامندي- كريستيانو رونالدو

في الهجوم: تشيتشاريتو- خيسي رودريجيز