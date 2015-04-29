سلة - بالفيديو .. هيوستن يتأهل وسان أنطونيو يحقق فوزا هاما

مازالت متعة الجولة الأولى من الإقصائيات في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة مستمرة إذ أقيمت أمس الثلاثاء مباراتان سوف نستعرضهم الآن.

هيوستن أمام دالاس – الصواريخ تدمر مافريكس وهاردن يتألق

تأهل فريق هيوستن روكيتس للجولة الثانية من مرحلة الإقصائيات بعد تحقيقه الفوز الرابع على دالاس بنتيجة 103-94 في المباراة التي أقيمت على ملعبه.

وتألق جيمس هاردن في المباراة وأحرز 28 نقطة بالإضافة لـ8 تمريرات حاسمة. وأضاف زميله دوايت هوارد 18 نقطة و19 متابعة و4 تصدي. كما أحرز جوش سميث 20 نقطة و8 متابعات.

وفي صفوف دالاس لم يكفي إحراز ديرك نوفيتزكي ل22 نقطة و14 متابعة ومونتا إيليس ل25 نقطة لهزيمة هيوستن ليخرج الفريق من الجولة الأولى.

وينتظر هيوستن الفائز من سلسلة مباريات سان أنطونيو سبيرز ولوس أنجلوس كليبرز ليقابله في الجولة المقبلة.

شاهد جيمس هاردن يقصي دالاس ويحرز 28 نقطة

لوس أنجلوس أمام سان أنطونيو – خبرة دانكان تحسم المباراة الخامسة

تغلب فريق سان أنطونيو سبيرز على مضيفه لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 111-107 في المباراة الخامسة بينهما من سلسلة مواجهاتهما في الإقصائيات.

وشهدت المباراة تألق بلايك جريفين حيث أحرز 30 نقطة وأضاف 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة و4 خطف للكرة. لكن ذلك قوبل بتألق من الخبير ذو ال39 عاما تيم دانكان حيث أحرز 21 نقطة و11 متابعة و3 خطف للكرة كانوا كفيلين بمنح سبيرز الانتصار.

وفي صفوف سبيرز سجل كاواي لينارد 18 نقطة و9 متابعات وأضاف مانو جينوبلي 14 نقطة.

بينما في صفوف لوس أنجلوس كليبرز سجل دي أندري جوردان 21 نقطة بالإضافة ل14 متابعة. وسجل كريس بول 19 نقطة وأضاف 10 تمريرات حاسمة.

شاهد خبرة دانكان تتفوق على تألق جريفين