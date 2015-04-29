أخبار عاجلة

الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التشكيل - صلاح أساسيا في مواجهة يوفنتوس وبوفون

Google+ Print
التشكيل - صلاح أساسيا في مواجهة يوفنتوس وبوفون التشكيل - صلاح أساسيا في مواجهة يوفنتوس وبوفون

يبدأ محمد صلاح جناح فيورنتينا أساسيا في مواجهة فريقه أمام يوفنتوس في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف يوفنتوس على ملعبه فريق فيورنتينا في سيناريو مكرر لمواجهة نصف نهائي الكأس والتي سجل فيها صلاح هدفين قاد بهما فريقه للفوز.

ودفع فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بمحمد صلاح خلف الألماني ماريو جوميز المهاجم الوحيد للفريق في المباراة.

وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: باسانتا - سافيتش - جونالزو رودريجرز

الوسط: باديج - خواكين - أكويلاني - ماتياس فيرنانديز - ماركوس ألونسو

الهجوم: صلاح - جوميز

على الناحية الأخرى يحرس جيانلويجي بوفون قائد يوفنتوس عرين فريقه في مواجهة صلاح للمرة الأولى بعد أن غاب عن مواجهتي الكأس.

ويقود الأرجنتيني كارلوس تيفيز هجوم السيدة العجوز بجانب الإسباني فيرناندو يورينتي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: بوفون

الدفاع: إيفرا - كيلليني - بارزالي - ليشتيشتاينر

الوسط: بيرلو - ستورارو - ماركيزيو - بيريرا

الهجوم: تيفيز - يورينتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع