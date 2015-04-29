التشكيل - صلاح أساسيا في مواجهة يوفنتوس وبوفون

يبدأ محمد صلاح جناح فيورنتينا أساسيا في مواجهة فريقه أمام يوفنتوس في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستضيف يوفنتوس على ملعبه فريق فيورنتينا في سيناريو مكرر لمواجهة نصف نهائي الكأس والتي سجل فيها صلاح هدفين قاد بهما فريقه للفوز.

ودفع فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بمحمد صلاح خلف الألماني ماريو جوميز المهاجم الوحيد للفريق في المباراة.

وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: باسانتا - سافيتش - جونالزو رودريجرز

الوسط: باديج - خواكين - أكويلاني - ماتياس فيرنانديز - ماركوس ألونسو

الهجوم: صلاح - جوميز

على الناحية الأخرى يحرس جيانلويجي بوفون قائد يوفنتوس عرين فريقه في مواجهة صلاح للمرة الأولى بعد أن غاب عن مواجهتي الكأس.

ويقود الأرجنتيني كارلوس تيفيز هجوم السيدة العجوز بجانب الإسباني فيرناندو يورينتي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: بوفون

الدفاع: إيفرا - كيلليني - بارزالي - ليشتيشتاينر

الوسط: بيرلو - ستورارو - ماركيزيو - بيريرا

الهجوم: تيفيز - يورينتي