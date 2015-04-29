شركة طيران “فلاي ناس” السعودية تطلق خط جديد بين القاهرة والرياض

أطلقت شركة طيران “فلاي ناس” السعودية الخاصة خط جديد بين مطاري القاهرة والرياض لتكون بذلك أول شركة طيران خاصة تنظم رحلات جوية بين العاصمتين الرياض والقاهرة.

وقال الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني المصرية أنه من المقرر أن تبدأ الشركة أولي رحلاتها بعد غد الجمعة بواقع 7 رحلات أسبوعية من القاهرة إلى الرياض، مشيرًا إلى تطبيق سياسة السماوات المفتوحة ما بين مصر والسعودية تم تفعليه قبل عدة أعوام والسماح لشركات الطيران الخاصة بالبلدين بتشغيل رحلات طيران منتظمة إلى كل المدن في البلدين بما فيها القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان في مصر وجدة والمدينة والرياض والدمام وباقى مدن المملكة، وأن هذه تعتبر أول شركة طيران خاصة تفتح خط ما بين عاصمتي الدولتين.