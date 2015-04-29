إضراب 4 أشخاص عن الطعام بمستشفى الداخلة المركزي بسبب تعنت مسؤولين معهم‎

دخل 4 اشخاص فى إضراب عن الطعام بمستشفى الداخلة المركزي، بمدينة موط بالوادي الجديد بسبب تعنت مسئولي مجلس المدينة معهم علي حد زعمهم .وهم نصر محمد احمد و محمود احمد محمد ،و خالد احمد محمد ،و ابوبكر احمد محمد.

ويقول ابوبكر احمد محمد؛ أنهم طالبوا أكثر من مرة مدير عام الإدارة الهندسية بمركز الداخلة باستخراج تصاريح عمل صوان لبيع البطيخ خلال هذا الموسم اسوة بمجلس مدينة الخارجة الا أنه رفض وتعنت معهم بسبب خلافات شخصية معه ويؤكد أنهم 4 شباب لا يعملون في وظائف حكومية ويعيشون علي الدخل والعائد المادي من عملية بيع البطيخ وبعض الفواكه خاصة خلال فترة الصيف الان أنهم يشعرون بالتعنت والظلم بسبب ممارسات مدير الإدارة الهندسية بمركز الداخلة والذي يرفض اعطاء اي تراخيص لبيع الخضر والفاكهة من خلال صوانات مرخصة ومدفوعة الرسوم مثل ما يحدث في مركز الخارجة وباقي المحافظات المجاورة .