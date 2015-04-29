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تجديد حبس قاتل عامل مصر القديمة 15 يوما

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تجديد حبس قاتل عامل مصر القديمة 15 يوما تجديد حبس قاتل عامل مصر القديمة 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس تاجر خردة، 15 يوما على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل عامل، فى منطقة القديمة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من أفراد الأمن بضبطهم سائقى "توك توك"، وبحوزتهما جثة رجل أمام دير أبى سيفين، وذلك أثناء محاولتهما نقل الضحية إلى مستشفى دار السلام العام

وانتقل رجال المباحث، وتبين لهم أن الجثة لـلعامل "أيمن عبد الحميد" طعنه قريبه من الدرجة الثالثة "ع.ع" - 58 سنة تاجر الخردة - بسلاح أبيض فى الصدر أمام مقهى بمنطقة الشيخ مبارك فى مصر القديمة، عقب مشادة كلامية بينهما، بسبب رفض المتهم إعطاء المجنى عليه أموالا على سبيل الإتاوة، وأن القتيل كان فى حالة "سُكْر بيِّن" واستوقف المتهم المقهى وطلب إتاوة إلا أنه رفض.

وبالقبض على المتهم قال أمام المستشار محمد الجرف، مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية، بسكرتارية محمد بهجت أن المجنى عليه أخرج من جيبه "مطواة"، ليطعنه بها، إلا أنه استولى عليها منه وطعنه، ونقله سائقا "التوك توك" إلى المستشفى، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، واستعجال تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث.

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مصر 365

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